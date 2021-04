Tra programmazione e fake news: l’attesa per Commisso e il giudizio su Marcello Lippi

Tra i vari temi che affronterà Rocco Commisso a partire dalle prossime ore c’è sicuramente quello della programmazione in vista della prossima stagione. Il patron aveva auspicato un ritorno a situazione più tranquilla e salvezza quasi già conquistata: non è andata proprio così nel periodo della sua assenza ma tutto sommato la situazione non è neanche così disperata. Per questo, scrive La Nazione, un occhio al futuro lo si può dare: la curiosità principale sarà capire se veramente da parte della Fiorentina c’è l’intenzione di integrare una figura a livello dirigenziale, una sorta di direttore tecnico, posizione per la quale si è fatto il nome di Marcello Lippi. Da capire quindi se Commisso approccerà la questione con serietà o se liquiderà il tutto come classiche “fake news”.