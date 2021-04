Tra recupero e…un nuovo rinnovo?

Ha stretto i denti per mettere in un angolo quel fastidio all’adduttore che, in qualche modo, rischiava di frenarlo, ma adesso Gaetano Castrovilli è pronto per lo scatto finale. C’è da mettere il sigillo sulla volata salvezza il prima possibile e non intende aspettare. Sa benissimo che tutti gli occhi sono concentrati su di lui. Se lo coccola la Fiorentina che, dopo avergli prolungato il contratto nell’ottobre 2019 (fino al 2024, con adeguamento economico a salire nel tempo), spera di poter trattare un ulteriore allungamento a fine stagione e lo sognano tutti gli altri. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.