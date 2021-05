Tra ricordi di scudetti lasciati in albergo e il futuro della panchina viola: Fiorentina-Napoli e un finale di stagione da onorare fino alla fine

La matematica salvezza è arrivata, i sospiri di sollievo pure. Due partite che la Fiorentina potrebbe permettersi di giocare in ciabatte, se non fosse che c’è un finale di stagione da onorare, prima contro il Napoli e poi contro il Crotone.

Quella contro i partenopei in molti l’hanno paragonata a quel Fiorentina-Napoli del 2018, lo scudetto lasciato in albergo dai ragazzi di Sarri, la tripletta di Simeone e una Viola che no, non si scansò per favorire il Napoli sulla Juventus per la lotta allo scudetto. Quella tra azzurri e bianconeri è una battaglia che si ripete quest’anno per l’ultimo posto disponibile per l’accesso alla Champions League. Una battaglia che passa ancora una volta, anche dal Franchi.

E poi c’è Rino Gattuso, che quel posto lo vuole conquistare a tutti i costi prima di lasciare la panchina napoletana. I margini per la sua permanenza in terra campana sembrano ormai ridotti al minimo e una nuova avventura a Firenze potrebbe essere pronta per lui. Prima però la Fiorentina deve provare a batterla, altrimenti la sfida contro la Juventus potrebbe prendere la stessa piega di tre anni fa. Dal canto suo la squadra di Iachini arriva da cinque risultati utili consecutivi, mai successo in questa stagione.

Tra ricordi del passato e possibilità per il futuro: Fiorentina-Napoli (ma non solo) e un finale di stagione da onorare a tutti i costi per la squadra viola.