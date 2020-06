Tra Sarri e Pioli vincono le mascherine e la noia. L’unico momento interessante? Quando un ex viola è diventato Karate Kid

Dopo oltre novanta giorni di stop, il calcio italiano è tornato in campo con la prima semifinale di Coppa Italia Coca Cola. Una partita scialba, senza troppe emozioni e condizionata da mascherine, lentezza e un rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo. La Juventus di Sarri, però, nonostante l’errore passa il turno grazie all’1-1 dell’andata passa il turno.

A rendere il tutto più frizzante l’espulsione dell’ex Fiorentina, Ante Rebic che dopo neanche venti minuti ha deciso di diventare Karate Kid e colpire al volto Danilo. In dieci e con un rigore sbagliato la partita è arrivata al suo termine senza troppe occasioni, con un Milan più pimpante nella ripresa e una Juventus capace di addormentare un gioco già dormiente. Nel finale di gara è entrato anche un altro ex Fiorentina come Federico Bernardeschi che non ha inciso.

La Finale di Mercoledi sarà contro una tra Inter e Napoli che giocheranno domani sera. L’ex Fiorentina Stefano Pioli sfiora la finale ancora una volta.