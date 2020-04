Tra scommesse perse e errori annunciati: i flop non passano mai di moda!

Gli errori di calciomercato sono all’ordine di stagione. Tra scommesse perse e cali di rendimento non tutti gli acquisti vanno sempre a buon fine. Nonostante questo strano anno, in casa Fiorentina sembra già piuttosto chiaro chi ha deluso completamente le aspettative, iscrivendosi al momento nell’albo dei “flop viola”.

Partiamo da un giocatore che di fatto è stato l’ultima eredità in ordine cronologico lasciata da Corvino e dai Della Valle. Stiamo parlando di Aleksa Terzic, terzino croato classe 1999 arrivato in estate poco prima del cambio di proprietà. Solo due presenza in maglia viola in Coppa Italia contro Monza e Cittadella quest’anno senza lasciare il segno. Una scommessa persa dalla Fiorentina che non c’è più.

L’altra delusione è stata sicuramente quella di Rachid Ghezzal, attaccante esterno arrivato nell’ultimo giorno di mercato estivo dopo le insistenti voci che volevano Rodrigo De Paul sempre più vicino alla maglia viola. Contentino o acquisto programmato? In entrambi i casi fino ad oggi, quella dell’algerino si è rivelata una scelta sbagliata e forse già annunciata fin dal principio. In tutto 12 apparizioni con la Fiorentina, senza però convincere fino in fondo. L’infortunio di Ribery avrebbe potuto dargli più chance per mettersi in mostra, ma ad oggi la sua avventura fiorentina è ampiamente insufficiente.

Da menzionare anche Pedro e Boateng, durati in maglia viola solamente 6 mesi e poi spediti a giocare altrove. Per loro ci saranno nuove occasioni per giocare con la maglia della Fiorentina? Ad oggi purtroppo rimangono “flop viola”.