Tra Sensi e Maxime Lopez per il centrocampo: una trattativa difficile e una costosa… quanto Torreira

La Fiorentina in questo inizio di mercato sta sondando il terreno in praticamente quasi tutti i ruoli del campo. I rinforzi servono, soprattutto in mezzo, dove l’addio di Torreira si farà sentire. Secondo La Nazione, la priorità per la società viola in quel ruolo si chiama Stefano Sensi dell’Inter. Le richieste dei nerazzurri potrebbero non essere consone e per questo si valutano anche altri nomi.

Tra questi il giovane centrocampista francese del Sassuolo Maxime Lopez. Per lui i neroverdi chiedono però 15 milioni, gli stessi che la società viola avrebbe potuto sborsare per il cartellino di Torreira.