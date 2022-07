Tra sogno e realtà: si studia il colpo a centrocampo. I candidati e le valutazioni della dirigenza della Fiorentina

Tempo di sistemare qualche uscita e studiare l’occasione giusta, e la Fiorentina è pronta a gettarsi a capofitto su un acquisto importante. L’identikit è quello di una mezzala di qualità, un calciatore di qualità e personalità capace di offrire inventata, assist e reti. Una tipologia di calciatore che richiede un investimento importante ma che suggellerebbe il lavoro della dirigenza viola chiudendo il cerchio alla perfezione. Poi si parlerebbe solo dei dettagli necessari per completare la rosa.

Non è più un mistero: la Fiorentina segue da tempo Luis Alberto della Lazio. Di recente il Dg Joe Barone non ha voluto minimamente sbilanciarsi sul calciatore, ma la dirigenza viola corteggia da tempo il ragazzo. Classe ’92, classe da vendere ma anche una valutazione altissima. Gol, assist, giocate illuminanti e grande personalità, ma anche un carattere spigoloso e poco accondiscendente. Il calciatore vuole cambiare aria, e se dovesse esserci l’occasione la Fiorentina potrebbe provarci. Oggi però l’opzione è molto difficile.

Ipotesi Lo Celso tramontata? Tutt’altro, anzi. Il 26enne argentino in forza al Tottenham piace alla Fiorentina e a centrocampo alzerebbe parecchio la qualità. Ostacoli? Un ingaggio molto alto e la volontà del calciatore di trovare una destinazione a titolo definitivo, non volendo partire nuovamente in prestito. Il nazionale argentino è un calciatore tecnicamente delizioso e capace di creare superiorità numerica con facilità senza disdegnare gli inserimenti in area di rigore avversaria.

Il nome più recente è invece quello di Eljif Elmas. Il nazionale macedone classe ’99 è un centrocampista di grande versatilità. Fisicità, cambio di passo, tiro, Elmas è ormai da 3 stagioni al Napoli ma non ha mai goduto della piena fiducia del club partenopeo. Anche nella passata stagione il giocatore si è dovuto spesso accontentare delle briciole. Una valutazione che sfiora i 20 milioni, ma anche una carta d’identità che evidenzia come il macedone sia un elemento estremamente futuribile ma già con esperienza, anche internazionale, a cui la Fiorentina potrebbe affidare un ruolo chiave nello scacchiere di Vincenzo Italiano.

Sullo sfondo ovviamente, resta anche il nome di Nedim Bajrami, considerato che il procuratore è Ramadani e i rapporti positivi con l’Empoli. Più indietro oggi la candidatura di Praet ed anche Puig, operazione quella dello spagnolo che sembra già conclusa dopo che la Fiorentina ha declinato gentilmente la proposta.

E voi che ne pensate? Qual è l’incastro perfetto per la Fiorentina?