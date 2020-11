Tra tensione e rivincita: il ritorno di Prandelli al Franchi è un mix di emozioni

L’ultima volta, la prima alla guida di un club, fu nel maggio 2019 all’ultima di campionato, la prima in presenza di Joe Barone, a pochi giorni dal passaggio di proprietà: fu uno squallido 0-0 tra il suo Genoa e la Fiorentina, valido a salvare entrambe anche grazie alla sconfitta dell’Empoli a San Siro. Quella precedente era stata invece sempre a maggio ma nel 2010, anche lì un pari squallido (1-1 contro il Siena), penultima recita di un ciclo che ormai si era consumato e che intravedeva all’orizzonte il suo traguardo finale. Quella di oggi, scrive La Nazione, per Prandelli sarà un po’ un mix tra sfida ad alta tensione e voglia di rivincita, alla ricerca di una nuova serie fortunata di risultati. Che sia in qualità di traghettatore o di nuova guida lo scopriremo solo a fine stagione.

