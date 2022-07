“Tra tre anni vedo Italiano ad allenare una big di Premier League. Se va in Inghilterra farà impazzire tutti”

Lino Chilese, presidente all’Arzignano, compagine allenata dal tecnico viola Vincenzo Italiano nel 2017/18 e con la quale vinse i playoff, ha espresso a Radio Sportiva alcuni pareri sull’allenatore della Fiorentina. Di seguito le sue parole: “L’ho sentito nella giornata di ieri ed era molto carico. Dopo aver vinto con noi i playoff di D, si aspettava già delle offerte dalla C. Già ai tempi dissi che questo qua tra tre anni allenerà in Serie A, e infatti avevo ragione. In ogni squadra che è andato ha vinto i playoff e portato la squadra nella categoria superiore”.

E aggiunge: “Quando ieri l’ho sentito gli ho detto: ‘Vincenzo, io ho già fatto un’altra scommessa’. Tra 2/3 anni buoni a Firenze, lo vedo ad allenare una big di Premier League. Se lui va in Inghilterra li fa impazzire tutti”.