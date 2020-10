Tra Udinese e Parma la spuntano i friulani, primi punti in classifica per i prossimi avversari della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il posticipo delle 18.00 del quarto turno di Serie A tra Udinese e Parma. La spuntano i friulani per 3-2 dopo una partita divertente e con tanti capovolgimenti di fronte. Ci pensa Hernani a sbloccare il risultato al 26′ minuto, portando gli ospiti in vantaggio. Non passano due minuti e Samir incorna di testa pareggiando immediatamente i conti. Nella ripresa grave errore dei ducali, Pereyra crossa in area e Iacoponi la mette alle spalle del suo stesso portiere. Autogol sfortunato. Al 70′ il Parma trova il momentaneo pareggio con Karamoh, ma all’88’ è Pussetto a trovare il gol partita con un bel tiro dal limite che buca l’ex Fiorentina Sepe. Prima vittoria e primi punti in classifica per l’Udinese, prossimo avversario della Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Juventus, Napoli 8,, Inter 7, Sampdoria, Verona, Benevento 6, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Roma, Lazio 4, Genoa, Spezia, Bologna, Parma, Udinese 3, Crotone 1, Torino 0.