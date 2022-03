Tra un’ottima crescita e calcoli probabilistici. La Fiorentina arriva alla sosta con un sogno ancora possibile

Siamo dentro all’ultima sosta per le Nazionali della stagione. Per la Fiorentina, è un ottimo momento per riprendere fiato e caricarsi prima della volata finale. I ragazzi di mister Italiano sono attesi da un calendario complicato, che piano piano diventerà sempre più fitto, anche in virtù dell’impegno in Coppa Italia e del recupero contro l’Udinese (che ancora non ha una data).

A questo momento di “pausa”, la Viola è arrivata con energia positiva e con una buona posizione di classifica. La vittoria contro il Bologna ha scaturito nuova fiducia nell’ambiente, ma anche l’ultimo match giocato (il pareggio a San Siro contro l’Inter) ha lasciato segnali molto positivi. La Serie A ha avuto un’altra prova del fatto che la Fiorentina non prescinde dagli avversari e gioca sempre la sua partita senza timori reverenziali.

Nell’ultimo periodo, ha stupito anche la crescita di qualche singolo, su tutti Igor e Castrovilli. Il difensore brasiliano sta attraversando un’ascesa inarrestabile per quanto riguarda le sue prestazioni: finalmente emergono tutte le sue caratteristiche fisiche al massimo delle potenzialità, oltre a una discreta sicurezza con la palla tra i piedi. Il numero 10 ha fatto un notevole salto di qualità sabato scorso. Era già in crescita e sempre più titolare, ma il match contro i nerazzurri è stata forse la definitiva consacrazione di un piacevolissimo ritorno alle migliori condizioni.

Sbirciando sul calendario, la Fiorentina è attesa all’orizzonte da impegni insidiosi. Il ritorno in campo arriverà domenica 3 aprile per il derby contro l’Empoli, mentre una settimana dopo sarà trasferta al Diego Armando Maradona. In mezzo alle due partite di campionato successive, contro Venezia in casa e Salernitana all’Arechi, ci sarà il secondo round contro la Juventus per le semifinali di Coppa Italia.

Ma quindi… Europa sì o no? Certamente non è una lotta in cui la Fiorentina parte favorita, non è del tutto padrona del suo destino (o meglio, non solo lei). Eppure, ciò che i più desiderano è tutt’altro che evaporato. Ormai siamo giunti agli sgoccioli di questo campionato, manca soltanto un’accelerata… e la Viola è ancora lì. Manca l’esperienza, che soprattutto nei momenti finali fa la differenza, cosa che le altre concorrenti hanno. Ci sono, comunque, tutte le carte in regola per sperare ancora; bisognerà capire se la Fiorentina saprà allungare il passo… e se le altre inciamperanno.

