Tra voglia di cambiare subito e aspettare domenica: Iachini a rischio. Sarri e Spalletti le ipotesi prospettate a Commisso

Tra voglia di cambiare subito e aspettare la prossima partita in campionato per prendere una decisione definitiva. Dentro la Fiorentina c’è agitazione per quanto riguarda il tema allenatore.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si può leggere di uno Iachini a rischio esonero e di Sarri e Spalletti in lizza per prendere il suo posto.

Domenica sera, riporta il quotidiano sportivo, c’è stato un confronto tra i dirigenti e Commisso e le soluzioni prospettate sono state proprio le due citate in precedenza. Rocco vuole pensarci bene: pesa l’idea di accollarsi un terzo allenatore dopo Montella e Iachini e anche l’ammettere di avere sbagliato a confermare il tecnico marchigiano 82 giorni fa.

Anche stavolta, così com’è avvenuto per Iachini, la decisione spetterà a Commisso.