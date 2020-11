Tra voglia di riscatto e adii pieni di delusione: Milan-Fiorentina e tante sfide nella sfida

Tra storie piene di voglia di riscatto e adii pieni di delusione: saranno ben cinque gli ex che si troveranno di fronte domenica per la sfida tra Milan e Fiorentina a San Siro. Tra le fila rossonere c’è innanzitutto Stefano Pioli che la squadra viola l’ha vissuta prima da giocatore e poi da allenatore. Quest’ultima finita in modo turbolento, con le dimissioni presentate ai Della Valle dopo la pesante sconfitta della Fiorentina a Frosinone nell’aprile del 2019. Una decisione dura e coraggiosa, che però ha trovato l’appoggio della tifoseria gigliata che gli ha riconosciuto il merito di un gesto per niente comune nel calcio di oggi. Domenica la sua presenza è in dubbio, perché tutt’oggi il tecnico è alle prese con il Coronavirus. Se non ce la dovesse fare la squadra rossonera sarà guidata da Bonera (che ha già allenato nelle ultime due uscite del Milan).

A Milanello ci sono altri due volti noti a Firenze e alla Fiorentina: il primo è Ciprian Tatarusanu, che la maglia viola l’ha indossata per tre anni consecutivi, facendo la staffetta con il turbolento Neto. Il secondo è Ante Rebic che, destino vuole, domenica dovrà guidare l’attacco rossonero vista l’assenza di Ibrahimovic e Rafael Leao. Alla Fiorentina un’esperienza anonima. Il riscatto l’ha trovato prima in Germania con il Francoforte, squadra dalla quale il Milan lo ha riscattato a titolo definitivo in un’operazione che ha visto coinvolto anche Andre Silva. Proprio oggi la Bild ha svelato le cifre (LEGGI QUI) di un affare che coinvolgeva anche la Fiorentina che, se così fosse, sarebbe la parte lesa della vicenda.

Con la maglia viola invece, tra le vecchie conoscenze del Milan c’è Jack Bonaventura, arrivato a Firenze quest’estate dopo essersi svincolato proprio dai rossoneri dopo sei anni. Il fantasista viola, fino ad ora alle prese con un problema fisico, dovrebbe essere comunque convocato per la sua prima partita a San Siro da avversario del Milan. L’altro ex è Patrick Cutrone, cresciuto nelle giovanili rossonere fino all’esordio in Serie A nel 2017. Ceduto poi al Wolverhampton in terra inglese, l’attaccante è tornato in Italia alla Fiorentina in cerca di riscatto. Che possa essere uno dei protagonisti della partita dopo la sua bella prestazione in Coppa Italia?

Tante sfide personali contro il proprio passato in una partita che vale tanto sia per la Fiorentina, che vuole uscire definitivamente da un brutto periodo, sia per il Milan, primo in classifica ma orfano di volti molto importanti per la squadra.