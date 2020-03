Tracce di Fiorentina, Salah contro Savic: La sfida tra due ex viola la vince il montenegrino. Ma a voi chi manca di più?

La partita di ieri tra Liverpool e Atletico Madrid ha messo di fronte due vecchie conoscenze della Fiorentina. Entrambi, almeno sul campo, hanno lasciato un bel ricordo a Firenze.

Salah, in prestito dal Chelsea nell’operazione che ha portato Cuadrado al club londinese ha incantato i tifosi viola col suo sinistro al veleno.

Storia simile quella di Savic: arriva a Firenze l’ultimo giorno di mercato dell’agosto 2012 per rimpiazzare Nastasic in uscita destinazione Manchester City. Anche il roccioso difensore è entrato nel cuore dei tifosi.

E nella sfida di Ieri in Champions League l’ha spuntata proprio quest’ultimo. Un annebbiato, in fase conclusiva, Salah non è riuscito infatti a trascinare i suoi oltre gli ottavi della competizione, mentre il montenegrino ha retto abbastanza bene l’onda d’urto dei Reds che, a lungo, sono stati tambureggianti.

Alla fine di questa sfida verrebbe anche da chiedere: ma chi, tra i due, manca di più alla Fiorentina?