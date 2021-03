Tragedia a Roma: muore in un incidente stradale il diciannovenne ex Fiorentina Daniel Guerini

Quelle notizie che non vorremmo mai darvi. A Roma è morto Daniel Guerini, 19enne calciatore della Lazio, in seguito a un incidente stradale. I due amici che erano con lui sono rimasti gravemente feriti, mentre il conducente dell’altra auto sta fortunatamente meglio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Il giovane Guerini aveva giocato anche nelle giovanili del Torino, della SPAL e della Fiorentina.

Le condoglianze della nostra redazione alla famiglia e ai conoscenti del ragazzo.