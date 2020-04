Tragedia in Russia: muore per infarto un giovane della Lokomotiv Mosca

La Lokomotiv Mosca ha annunciato la morte del 22enne difensore Innokentiy Samokhvalov durante una sessione di allenamento individuale a causa dell’isolamento a cui anche i giocatori, così come la popolazione russa, sono obbligati per arginare la pandemia di Covid-19. “Si è sentito male durante una sessione di allenamento individuale. Le circostanze verranno chiarite”, ha dichiarato il club in una nota. Arrivato al club nel 2015, Samokhvalov non era mai apparso nella prima squadra e aveva militato nel Kazanka, la squadra B del Lokomotiv che gioca nella terza divisione russa. Il suo allenatore nel Kazanka, Alexandre Grichine, ha svelato a R-Sport che il giocatore è morto per un “arresto cardiaco”.