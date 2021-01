Tramonta il sogno della Fiorentina: Papu Gomez vola al Siviglia. Le cifre dell’affare

Niente da fare per la Fiorentina, che nelle ultime settimane ha sperato di poter dire la sua nella corsa al Papu Gomez. Alla fine ha prevalso la volontà, sia da parte del giocatore che dell’Atalanta, di una destinazione estera: l’argentino giocherà così nel Siviglia, società che tra poche settimane disputerà gli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Gomez firmerà un contratto di tre anni a mezzo, mentre l’Atalanta incasserà dalla cessione del suo ormai ex capitano una cifra attorino ai 7,5 milioni di euro. Nelle prossime ore, come riportato da Sky Sport, l’argentino lascerà l‘Italia per la Spagna.