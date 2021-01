Tramonta l’ipotesi Granada per Callejon. L’ingaggio da top player lo trattiene a Firenze

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino sembra essere definitivamente tramontata la pista Granada–Callejon. L’esterno spagnolo era finito nel mirino degli spagnoli che affronteranno tra due settimane il Napoli di Gattuso nel doppio confronto dei sedicesimi di finale in Europa League. Non ritroverà la sua ex squadra da avversario, visto che l’interesse degli spagnoli è concreto, ma l’alto l’ingaggio (2,5 milioni, il secondo più alto della rosa di Commisso dopo Ribery) ha rimandato all’estate qualsiasi discorso. Callejon, a meno di clamorosi rilanci, dovrebbe quindi restare, con la speranza che Prandelli gli trovi una parte da recitare nel suo copione. Il 3-5-2 sembra ormai il vestito su misura anche di questa Fiorentina, e per Josè il futuro a Firenze sembra purtroppo tutt’altro che roseo.

