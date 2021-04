Trascinata da un super Correa, la Lazio affonda il Milan: si riapre la corsa Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La33esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Lazio e Milan. All’Olimpico è finita 3-0 per i padroni di casa. Pronti, via e i biancocelesti trovano il gol del vantaggio: Immobile trova l’imbucata per Correa, che salta Donnarumma e la mette dentro a porta vuota. Nel finale di frazione Lazzari segna il gol del 2-0, ma il Var annulla per fuorigioco millimetrico.

Al 51′ arriva il raddoppio della Lazio: Correa salta Tomori e batte il portiere del Milan. Orsato viene richiamato al monitor per un fallo su Calhanoglu, ma tra le proteste di tutti i giocatori del Milan e di Pioli decide di non annullare il gol. A due minuti dalla fine arriva il tris di Immobile, che riceve da Lazzari e batte Donnarumma con un bel diagonale. Si complica la corsa Champions per il Milan, mentre la Lazio – che deve recuperare la partita con il Torino – non ha ancora perso le speranze.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 79, Atalanta 68, Milan, Juventus, Napoli 66, Lazio* 61, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Benevento, Cagliari, Torino* 31, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)