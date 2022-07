Trasferimento di lusso per l’ex Fiorentina Marcos Alonso, pronto a tornare in Spagna… dagli acerrimi rivali della sua squadra

Il terzino sinistro ex Fiorentina Marcos Alonso è in procinto di lasciare il Chelsea. Era ormai da tempo che si parlava di un cambio di palcoscenico per lui; adesso, siamo nella parte finale della trattativa che lo vedrà tornare in patria, in Spagna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Alonso andrà al Barcellona. Una scelta significativa per l’ex viola, natio di Madrid che ha giocato per ben 12 anni nelle giovanili del Real. Il suo trasferimento sarà definito ufficialmente al termine della tournée estiva del Chelsea, attualmente impegnato negli Stati Uniti.