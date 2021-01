Trattativa chiusa tra Fiorentina e Cagliari per il passaggio di Duncan al club sardo: i dettagli

Si è chiusa oggi la trattativa che porterà al Cagliari Alfred Duncan. Il centrocampista della Fiorentina ha insistito molto per poter raggiungere i rossoblù il suo ex allenatore Di Francesco. Gli ultimi dettagli dell’operazione saranno definiti domani con le visite mediche già fissate per venerdì. Si conclude dunque dopo un anno l’avventura di Duncan a Firenze. L’operazione sarà in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è il sito gianlucadimarzio.com

