Tre acquisti per Italiano, ma prima le cessioni

Difensore (ma quanti saranno lo deciderà il mercato in uscita), regista, altro attaccante esterno.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, al giro di boa del ritiro di Moena non è cambiata la lista della spesa della Fiorentina e non poteva cambiare, perché queste due settimane in Val di Fassa dovevano servire – e stanno servendo – a Vincenzo Italiano per valutare ed eventualmente riqualificare chi già c’è in organico, quindi soltanto dopo saranno aggiunti i rinforzi necessari ad alzare il livello. Con due premesse-capisaldi: 1) prima le cessioni, poi gli acquisti; 2) le cessioni solo a fronte di offerte che pareggino il valore del calciatore richiesto.