Un acquisto per reparto sì, ma Commisso non rinuncerà anche ad altre occasioni. Come si muoverà la Fiorentina sul mercato

Saranno almeno tre i colpi in entrata, uno per reparto. A Barone e Pradè il compito di individuarli. Un difensore, possibilmente di piede sinistro, un centrocampista ed un attaccante. Se il mercato consigliasse anche altro, il club di Commisso non si tirerebbe indietro. Davanti, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’intenzione è muoversi con un prestito con diritto di riscatto. Piatek (Milan) piace moltissimo, ma la strada è dura. Per questo la Viola lavora con fiducia su Cutrone (Wolverhampton): giovane sì, ma con esperienza. Più distanti Zaza e Petagna. Quando arriverà la punta, dovrebbe partire (in prestito) Pedro. Lo vuole mezzo Brasile, ma si preferisce l’Europa. Braga e da ieri soprattutto Besiktas, in pressing sul centravanti: rimasto a lavorare anche durante le feste natalizie. Nel frattempo Iachini lo valuterà.