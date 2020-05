Tre acquisti tutti nuovi per fare grande la Fiorentina. Commisso apre alla cessione di Chiesa (anche all’estero)

Le ambizioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per il proprio club sono note. Oltre a voler trattenere i giocatori più forti, nei suoi piani c’è anche l’inserimento di due o tre tasselli da piazzare in rosa. Viene ribadito anche stamani, su diversi media, il forte interesse per il centrocampista brasiliano Lucas Paquetà di proprietà del Milan.

E Federico Chiesa? Il presidente Commisso, sottolinea La Repubblica, ha aperto a una eventuale cessione del giocatore, in Italia o all’estero, a patto però che la cifra da incassare sia di totale gradimento da parte del club. Oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Manchester United, pronto ad avanzare la propria offerta. Commisso attende sempre una risposta da parte del proprio giocatore.