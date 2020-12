Tre assenze per il Sassuolo di De Zerbi a Firenze: c’è anche un big

Meno di 48 ore al calcio d’inizio di Fiorentina-Sassuolo, una partita che gli uomini di Cesare Prandelli non possono sbagliare.

Anche la squadra di Roberto De Zerbi, però, vuole vincere per continuare l’ultimo periodo positivo. I neroverdi, come si legge sul loro sito ufficiale, si sono allenati questo pomeriggio: lavoro a parte per Francesco Caputo, Gregoire Defrel e Federico Ricci. I tre salteranno la sfida del Franchi: preoccupano soprattutto, vista la sua importanza, le condizioni dell’ex Empoli, alle prese con una fastidiosa forma di pubalgia. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse.