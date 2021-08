Tre espulsi (più Mourinho), cinque gol subiti: Capitombolo Roma nell’altra partita dell’Unbeatables Cup. E segna pure Tello

Mentre la Fiorentina ha vinto ai rigori con l’Espanyol, nell’altra gara dell’Unbeatables Cup, la Roma di Mourinho (che sarà anche la prima avversaria dei viola in campionato) capitombola contro il Betis Siviglia. Al Benito Villamarin finisce 5-2 la partita a favore dei biancoverdi andalusi.

Vantaggio immediato dei padroni di casa con Rodri, al 4′, su azione d’angolo. Pareggia al 27′ il neo acquisto giallorosso Shomurodov, ma tre minuti dopo Betis ancora avanti con Fekir. Sul 2-1 finisce il primo tempo.

Nella ripresa nuovo pari siglato da Mancini. Al 57′ l’episodio chiave del match ovvero la rete di Alex Moreno, evidentemente viziata da un tocco di mano dello stesso giocatore e non rilevato dall’arbitro. Pellegrini, già ammonito, becca un altro giallo per proteste e viene espulso, al pari di Mourinho che era entrato in campo per difendere il capitano giallorosso. Poco dopo negli spogliatoi ci va anche Mancini per doppia ammonizione. I capitolini restano addirittura in otto con il rosso comminato a Karsdorp per un fallo sull’ex viola Joaquin e così il Betis dilaga.

All’80’ sul tabellino ci finisce un altro ex Fiorentina come Tello e due minuti dopo anche Gonzalez per il 5-2 finale. Una serata decisamente da dimenticare per la Roma.