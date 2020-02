Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, l’Inter di Antonio Conte batte per 2-0 in trasferta il Ludogrets, spianandosi la strada per l’accesso al turno successivo. A sbloccare l’incontro, il neo acquisto Eriksen che batte Iliev con un gran tiro dal limite dell’area. Raddoppia Lukaku su calcio di rigore al 95′ In campo dal primo minuto i tre ex viola Borja Valero, Biraghi e Vecino nell’ampio turn over effettuato da Conte.