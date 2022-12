Tre giocatori a parte nell’allenamento odierno della Fiorentina. Ecco quando torneranno Nico Gonzalez e i reduci dal Mondiale

Altra giornata di allenamento per la Fiorentina in vista delle prossime amichevoli ma soprattutto della ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana la seduta odierna ha visto Kouame e Barak, rientrati oggi, lavorare a parte. Insieme a Venuti, ancora alle prese con dei problemi fisici e di cui capiremo le reali condizioni solo nei prossimi giorni.

Tornerà in settimana Nico Gonzalez, mentre intorno al 12 dicembre sarà la volta dei serbi Milenkovic e Jovic, eliminati dal Mondiale. Per loro e per Zurkowski ci sarà probabilmente qualche giorno in più di riposo, ma tutti saranno comunque a disposizione di Italiano dalla seconda metà del mese. Infine il punto su Castrovilli: il centrocampista viola sta giocando regolarmente le partitelle, ma il suo reinserimento sarà lento e graduale magari già a partire dalle prossime amichevoli.