Tre giocatori della Fiorentina in festa: L’Argentina vince la Copa America. C’è gloria per Pezzella nel finale

Vince l’Argentina la Coppa America 2021, in una finale molto equilibrata la spuntano i ragazzi di Scaloni di misura sul Brasile con un gol di Di Maria al 22′.

Nei titolari non c’era nessuno dei tre giocatori della Fiorentina, subentrati al 78′ Pezzella e Nico Gonzalez con il capitano viola decisivo in un intervento difensivo all’83’ su Gabi. Resta invece in panchina Martinez Quarta.

L’Argentina torna a vincere la più antica competizione al mondo dopo ben ventotto anni, l’ultima volta fu Batistuta a regalare la Coppa.