Tre giocatori della Fiorentina in finale di Copa America. Pezzella e Gonzalez presenti nell’impresa dell’Argentina contro la Colombia

L’Argentina supera la Colombia ai rigori e vola in finale di Copa America. Due giocatori della Fiorentina, Gonzalez e Pezzella sono stati presenti in questa impresa, mentre Martinez Quarta è stato uno ‘spettatore’.

Ci aveva provato Martinez a risolverla a favore dell’Argentina, ma nella ripresa la Colombia aveva pareggiato i conti grazie a Diaz.

Ai rigori nonostante l’errore di De Paul, gli sbagli di Mina e Cardona hanno condannato la propria nazionale e messo Cuadrado & co. fuori dalla coppa.

Quasi 70 minuti giocati per il nuovo arrivo viola Gonzalez, tutta la partita per Pezzella. Quarta, come detto, in panchina per tutta la gara.

Ora l’appuntamento decisivo è col Brasile nella notte (in Italia) tra sabato e domenica.