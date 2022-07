Tre giocatori in lista d’attesa. Ma le richieste e le trattative non mancano

Dragowski, Kouame e Benassi sono in lista d’attesa e lasceranno la Fiorentina.

Su di loro si legge sul Corriere dello Sport-Stadio che per il portiere chiusa la strada che portava all’Espanyol, se n’è aperta una verso la Germania con il Mainz che ha chiesto informazioni oltre al solito Torino, e comunque va via per non meno di sei milioni.

Per Kouame è tornato a farsi sotto l’Anderlecht e c’è sempre anche il Bologna.

Infine, Benassi: no a destinazioni in Serie B (ci ha provato il neopromosso Modena), la Cremonese è una possibilità.