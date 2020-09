Tre giocatori in lizza per essere l’alter ego di Biraghi. Uno svedese davanti a tutti

La Fiorentina ha gettato le basi per il rinnovo del contratto di Cristiano Biraghi. Ma un esterno sinistro non basta per fare un’intera stagione. I nomi che i viola stanno seguendo per la fascia? Per il Corriere dello Sport-Stadio sono Sema, Barreca e Spinazzola in crescente ordine di difficoltà.

Il giallorosso è un affare che si può realizzare solo a determinate condizioni che ancora sono lontane dal verificarsi. Quindi è lo svedese ritornato al Watford dall’Udinese ad essere in pole position anche perché potrebbe approdare a Firenze anche in prestito.