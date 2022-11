Tre gol e tre assist: Kokorin eletto giocatore del mese di ottobre

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, è stato eletto giocatore del mese di ottobre dai tifosi dell’Aris Limassol.

Il giocatore ha realizzato tre gol in campionato e servito tre assist per i compagni nel mese appena terminato. Giocate queste che sono servite per conquistare il voto dei sostenitori della formazione biancoverde.

Messo da parte il penalty fallito nell’ultima gara, Kokorin tornerà in campo questo pomeriggio con la propria squadra che sarà impegnata in casa contro l’Omonia Nicosia.