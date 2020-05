Tre ipotesi ancora in voga per il nuovo stadio: e Commisso valuta

TuttoSport mette in evidenza come il presidente della Fiorentina Rocco Commisso abbia esaurito la pazienza nei confronti della burocrazia che sta complicando la costruzione del nuovo stadio nel comune di Firenze. Il 28 alle ore 12 scadrà il bando per l’area Mercafir, e la Fiorentina come risaputo non si presenterà. L’intenzione è quella di costruire comunque un nuovo impianto, e sono tre le ipotesi ancora da poter valutare. Al patron viola piace l’idea di Campi Bisenzio, ma tornano di moda anche le possibili localizzazioni Castello e Bagno a Ripoli.