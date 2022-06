Tre nomi per sostituire Torreira

Rispetto alla trattativa per Dodo, ci sono altre cifre (più basse) e soprattutto altre formule (prestito con riscatto da fissare) nella discussione intavolata per Sensi, un vecchio-nuovo obiettivo che ciclicamente torna di moda in chiave Fiorentina.



Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, sia il playmaker di rientro all’Inter dopo mezza stagione alla Sampdoria e sia Savanier del Montpellier – che consentirebbe a Italiano di garantirsi un regista “incursore” com’è stato spesso con Torreira in una sorta di 4-2-3-1 – sono opzioni prese in considerazione non appena il discorso con lo stesso Torreira e l’Arsenal ha preso una piega precisa.

A proposito di Francia: sempre per il ruolo è stato messo sotto osservazione Ibrahima Sissoko. Origini maliane, 24 anni, gioca nello Strasburgo (35 presenze di cui 26 da titolare, 2 gol e 5 assist nell’ultima Ligue 1), grande presenza fisica sul terreno di gioco: un vice Amrabat a tutti gli effetti.