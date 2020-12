Tre più tre: Mihajlovic recupera pedine preziose in vista della Fiorentina

Il 2020 della Fiorentina inizierà con la partita contro il Bologna, in programma il 3 gennaio all’Artemio Franchi. Il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, può sorridere per il recupero di Sansone, Skov Olsen e Hickey: quest’ultimo, tornato finalmente negativo, può rientrare in gruppo.

Questi tre giocatori vanno ad aggiungersi a Orsolini, Schouten e Dijks, che il Bologna aveva già recuperato prima dell’ultima partita del 2020 contro l’Atalanta. Discorso diverso, come si legge su Il Resto del Carlino, per Skorupski, Mbaye e Santander: per questi tre i tempi sono più lunghi e salteranno sicuramente la Fiorentina.