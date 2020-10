Tre positivi per l’Under 21: rinviata la partita contro l’Islanda. E Cutrone rischia di rimanere bloccato a Reykjavík

La UEFA ha annunciato che la partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 tra Islanda e Italia, in programma oggi, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è maturata dopo che le autorità islandesi hanno chiesto alla squadra italiana di mettersi in quarantena, in seguito ai tre casi di positività delle ultime ore. Oltre a Bastoni e Carnesecchi, sono risultati positivi al Covid-19 anche Gabbia del Milan, Plizzari del Milan e un membro dello staff di Nicolato.

Oltre al danno, anche la beffa: l’Italia Under 21 – e quindi anche Patrick Cutrone – potrebbe dover trascorrere la quarantena a Reykjavík, la capitale dell‘Islanda. Ci saranno aggiornamenti nelle ultime ore, ma è un’eventualità che è possibile e potrebbe mettere in difficoltà le squadre di club e tutti gli allenatori. Permangono i dubbi sull’utilità e sulla sicurezza delle partite internazionali in un periodo – come questo – assai complicato.