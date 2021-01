Tre punti per scacciare i pensieri. Prandelli tra Callejon e Eysseric, Kouame a gara in corso

I tre punti sono d’obbligo. “Sporchi, se necessario, maledetti e subito. Non ci sono alternative” scrive il Corriere Fiorentino presentando la sfida tra la Fiorentina e il Cagliari di oggi. I viola hanno un solo risultato a disposizione, perché dopo la sconfitta con la Lazio il vantaggio sulla zona retrocessione è sceso a tre punti, il Genoa ieri ha vinto ed è appena ad un punto dai gigliati, per non parlare del calendario impegnativo. Domenica prossima si giocherà a Napoli, e nel mezzo, mercoledì, la sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

Come scrive il quotidiano Prandelli cerca concretezza, poco possesso palla e attacco immediato all’area di rigore. Lo farà senza Ribery, che ci proverà anche stamani ma difficilmente lo vedremo in campo, e senza le due punte, con un 3-4-2-1 dove rispolvera Callejon. L’alternativa è il 3-5-2 con Eysseric alle spalle di Vlahovic. Il serbo nel post gara contro la Lazio è stato chiaro: con un attaccante come Kouame a supporto siamo andati meglio.

Vedremo se Prandelli ascolterà i consigli, per cos’ dire, dell’ex Partizan, ma è molto più probabile che la maglia lasciata da Ribery venga raccolta da Callejon o da Eysseric. Per l’ivoriano probabile il solito impiego a partita in corso.