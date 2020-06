Tre questioni fondamentali in un futuro pieno di enigmi

Benedetto Ferrara su La Repubblica si domanda: “Cosa cerca la squadra di Iachini da queste partite accatastate nel caldo di un’estate impossibile da immaginare?” Beh, la salvezza, tanto per cominciare – scrive nel suo articolo – non dovrebbe essere una missione difficile. Ma nessuno ha idea di come ripartirà l’avventura dopo settimane e settimane di stop. E poi c’è un allenatore che avrà voglia di dimostrare di valere questa panchina e il desiderio di calcio dei suoi superiori. A Iachini non si può che voler bene, ma non sempre l’affetto corrisponde con gli obiettivi. Per fortuna ritroveremo Ribery, uno che oltre ai gol conosce l’arte dell’ultimo passaggio. Magari rientrerà senza forzare. Rischiare non conviene a nessuno. Ma quando sarà al top la Fiorentina avrà solo da guadagnarci. Il resto è un’enigma, ma lo è per tutti. Nella speranza di tornare presto a discutere di moduli e di calciomercato dimenticando questi mesi difficili che purtroppo ci hanno segnato dentro.

