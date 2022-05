Tre recuperi fondamentali

Italiano, per la partita contro la Roma, può contare sull’intero gruppo a sua disposizione, tranne ovviamente l’infortunato Castrovilli: a proposito, il centrocampista pugliese ha deciso di tenere un diario multimediale per raccontare il lungo recupero, diario affidato all’account Instagram che già contiene la foto successiva all’intervento chirurgico al ginocchio sinistro del 22 aprile scorso e il video della visita di controllo effettuata giovedì sempre a Villa Stuart.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, col rientro a pieno regime già da alcuni giorni di Odriozola, Torreira e Bonaventura, l’allenatore siciliano recupera tre titolari a tutti gli effetti e così vanno delineandosi le scelte anti Roma che comunque avranno bisogno della conferma nella seduta odierna e in quella di rifinitura prevista domani, lasciando poi al lunedì della gara il compito di cambiamenti in extremis.