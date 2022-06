Tre rinforzi prima di Moena: la Fiorentina vuole accontentare Italiano

Dopo l’ufficialità del prolungamento di Italiano fino al 2024, la Fiorentina adesso ha una priorità ben precisa: rimpiazzare il prima possibile i tre giocatori top che hanno lasciato la squadra. Il riferimento non può non andare a Vlahovic, e Odriozola e Torreira, con la società che è determinata a mettere a disposizione del tecnico viola i sostituti fin dal primo giorno di ritiro.

Il Corriere Fiorentino confermo il buono status della trattativa per Dodo: a un passo l’intesa con lo Shakthar Donetsk. Lo stesso discorso vale per Jovic, con la Fiorentina che si sarebbe convinta a pagare il 50% del ricco stipendio del serbo. Più intricata la situazione di Mandragora: la Viola ha presentato un’offerta più alta di quella del Torino, ma non è ancora arrivato l’ok definitivo.