Tre “riscatti” in una sola serata

Nello scacchiere della Fiorentina sono diversi i singoli che stanno iniziando a funzionare, a partire da Mandragora, sempre più inserito nei meccanismi, passando per Quarta, tornato il difensore aggressivo ed efficace di qualche tempo fa al netto di qualche piccola amnesia, fino ad arrivare a Barak, che nel suo ex stadio si riscopre attaccante.

Come scrive Calciomercato.com, nella serata di Verona la Fiorentina raccoglie tanti indizi positivi pur senza rubare l’occhio in maniera così netta. Sono le prime prove di guarigione in una stagione decisamente stentata. Ma per parlare di Fiorentina guarita bisognerà dare continuità ai risultati. Magari già da sabato sera contro il Milan. Italiano è stato chiaro: “Ci manca solo di regalare una grande prestazione a casa nostra”. E quale miglior occasione del match col Diavolo.