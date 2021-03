Tre scenari per il futuro della Fiorentina: Ad ogni nome corrisponde un mercato più o meno dispendioso. Su chi ricadrà la scelta di Commisso?

Tre scenari per la Fiorentina che verrà. Sarà il presidente Rocco Commisso in persona a decidere su chi puntare per la panchina al termine di questa travagliata stagione. I dirigenti viola gli hanno prospettato tutta una serie di eventualità sul suo tavolo.

La Nazione in proposito stamani parla di tre scenari a disposizione per il rilancio sportivo.

Il primo: la scelta ricade su un allenatore di fascia alta, che possa far risalire la Fiorentina nelle prime posizioni in tempi brevi. Secondo la fonte citata questo big non sarà Maurizio Sarri. Questo benché contatti con la società ci siano già stati in passato.

Il secondo scenario è quello di puntare su un tecnico di livello “medio e sicuro”. L’identikit principale in questo senso è quello di Rino Gattuso che era finito nel mirino prima che scegliesse accettare la proposta del Napoli.

L’ultima strada invece è quella che porta ad un allenatore che non abbia pretese in fatto di qualità immediata, ma che sappia valorizzare il materiale umano che gli verrà messo a disposizione. Si parla di Ivan Juric e Roberto De Zerbi.

Ad ogni nome, ad ogni tecnico corrisponde un determinato tipo di mercato, più o meno dispendioso per le tasche del proprietario della Fiorentina: su chi ricadrà la scelta?