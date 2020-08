Tre squadre italiane in pressing su Milenkovic, ma la richiesta viola spaventa tutti. Ecco quanto chiede la Fiorentina per il serbo

Oltre a Chiesa, come evidenzia Calciomercato.com, un altro giocatore molto appetito sul mercato è Nikola Milenkovic, che nell’ultima stagione ha visto la sua definitiva consacrazione. Il centrale serbo classe ’97 si è dimostrato un difensore moderno, molto forte fisicamente, tatticamente intelligente e pericoloso in zona gol, ovvero l’identikit del centrale richiesto al giorno d’oggi. Anche il serbo ha un contatto in scadenza nel 2022, anche se la Fiorentina proverà ad estenderlo, adeguandolo ai top club della rosa. Anche per il difensore la richiesta viola è molto alta, visto che per ora si parte da 50 milioni di euro, cifra che ha spaventato un po’ tutti. Anche qui ci sono forti le milanesi in pressing, oltre al Napoli ed alcune piste estere, che potrebbero scaldarsi con il passare dei giorni.

