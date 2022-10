Tre vittorie in una, più un sorriso che fa ben sperare

La vittoria di ieri sera è un nuovo inizio per la Fiorentina, che in una partita sola ha ritrovato la vittoria, il suo gioco e le sue convinzioni. Il successo in Scozia può essere la scintilla per riaccendere la stagione. Bravi tutti, era così che avevamo immaginato la Fiorentina. Una squadra brillante, spavalda come aveva chiesto Italiano, capace di far girare il pallone seguendo l’idea di un calcio che non si volta mai indietro.

Il sorriso di Jovic dopo il gol è lo spot più bello per questa rinascita. Che ora, però, ha bisogno di conferme. Soprattutto in campionato dove la squadra viola è molto lontana dalle sue ambizioni. A riportarlo è La Repubblica.