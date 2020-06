Tredici anni fa il Bayern Monaco presentava ai tifosi il presente e il passato della Fiorentina FOTO

Il 7 giugno 2007 il Bayern Monaco presentava alla stampa e ai tifosi i due nuovi acquisti per la stagione successiva: Luca Toni e Franck Ribery. Il primo arrivava proprio dalla Fiorentina per una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Il secondo invece arrivava dal Marsiglia con un investimento che raggiungeva i 25 milioni. Da quel giorno nacque un’amicizia che ha permesso al francese di arrivare la scorsa estate a Firenze. Proprio Toni infatti si è fatto portavoce della Fiorentina per portare il suo grande amico Ribery in riva all’Arno.

0 0 vote Article Rating