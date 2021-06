Trenta milioni o niente via libera

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, continua ad essere corteggiato da diversi club che per il momento però non stanno affondando il colpo.

Il giovane centrale serbo però sa già che il club viola non gli darà il via libera alla partenza se non arriveranno offerte da trenta milioni di euro. Nel caso non arrivassero i soldi richiesti allora verrà proposto all’ex Partizan l’allungamento del contratto.