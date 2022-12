Trenta reti invernali per vederne una di Cabral (e con lui Jovic): il brasiliano cercato in prestito da due club italiani

E’ stata, se non altro, una giornata un po’ meno amara del solito quella di ieri per Arthur Cabral che in questo dicembre passato a Firenze tra allenamenti e amichevoli a lasciare il segno non c’è proprio riuscito. La Fiorentina ha chiuso ieri l’ultimo dei suoi test con un 7-0 rifilato alla Primavera, che ha portato il conteggio a 34 reti totali in questa pausa: ne sono servite 30 per vederne una del brasiliano, con una bella girata di testa. Ma a prescindere dalle gioie in gare non ufficiali, è un po’ tutto il 2022 ad aver alimentato mille dubbi su di lui. Ieri a segno per la prima volta anche Jovic, che però si è unito solo dopo il Mondiale. Che fare quindi con i due? Nel frattempo, su Cabral persiste l’interesse di Cremonese e Sampdoria, che però lo vorrebbero solo in prestito.