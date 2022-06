Trevisan: “Onorata di essere a Firenze per il calcio storico. Fiorentina? E’ una grande squadra, l’anno prossimo farà ancora meglio”

La tennista fiorentina Martina Trevisan, semifinalista all’ultimo Roland Garros, ha parlato così a Radio Bruno Toscana prima della prima semifinale di calcio storico tra Bianchi e Azzurri in cui lei è Leggiadra Madonna: “Sono molto felice e onorata di ricoprire questo ruolo, non vedevo l’ora di essere qui. Dopo il Roland Garros sto bene, sto vivendo un bel momento e lunedì partirò per un altro torneo. Giocherò sull’erba per prendere confidenza con la superficie e prepararmi a Wimbledon”.

E poi ha aggiunto: “E’ la prima partita di calcio storico che vedo dal vivo. Un’analogia col tennis, almeno da parte mia, è quella che riguarda la grinta e la voglia di vincere. Fiorentina? E’ una grande squadra, sono sicura che l’anno prossimo farà ancora meglio”.