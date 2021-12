Trevisani: “Kokorin da quattro in pagella. Grande merito a Italiano. Nonostante le tante riserve la Fiorentina è rimasta la stessa”

Il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani, telecronista della gara di ieri di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento, ha parlato a Radio Bruno a proposito della prestazione della squadra di Italiano: “Ieri sera contro il Benevento ho visto una squadra sempre quadrata ed organizzata. I viola forse si sono accontentati dopo il secondo gol, ma l’importante era centrare il passaggio del turno. Quando si cambia tanti interpreti nell’undici iniziale solitamente le squadre perdono la bussola, mentre la Fiorentina è rimasta la stessa. Grande merito di tutto ciò va riconosciuto a Italiano”.

E ancora: “Una Fiorentina con tante seconde linee è riuscita a battere con merito una delle migliori squadre della Serie B, probabilmente in questo momento è anche più in palla della Salernitana. Italiano ha impresso nella Fiorentina un marchio chiaro e riconoscibile. L’unica nota stonata di ieri è stata Kokorin. La partita del russo è da quattro in pagella. Non ho visto niente del giocatore che qualche anno fa sembrava un fenomeno in Russia”.